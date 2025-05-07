Во время урока физкультуры умер 13-летний Станислав Коргун: что известно о школьнике

Умерший парень / © Суспільне

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В лицее №6 Пирятина Полтавской области произошло ужасное событие: во время урока физкультуры внезапно скончался 13-летний Станислав Коргун. Парень, активно занимавшийся боксом и недавно завоевавший второе место на соревнованиях, потерял сознание после бега.

Об этом сообщило издание Суспільне Полтава.

По словам директора школы Николая Василенко, Станислав вместе с классом пробежал два круга дистанцией 500 метров и присел, а затем упал без сознания. Учителя и школьный медик пытались реанимировать парня, но сердце не удалось запустить. Приехала «скорая» через 5 минут.

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«Прибежали ученики седьмого класса и сообщили, что их однокласснику стало плохо. Ученик находился в бессознательном состоянии, сердечная деятельность и дыхание отсутствовало. Он не реагировал ни на какие раздражители. Делали искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца. Использовали кардиограф, который показал, что сердечная деятельность отсутствует», — отметил медик Александр Воробей.

Директор лицея сообщил, что мальчик регулярно занимался боксом — трижды в неделю — и не имел жалоб на самочувствие. Однако в феврале этого года он дважды заболел ОРВИ.

«Недавно он приехал с соревнований по боксу, где завоевал второе место. Два года он занимался боксом. Много он тренировался, много бегал на стадионе. Очень часто видели, как он проводил тренировки. Родился 3.03.2012. И так случилось, что 5.05.2025 его постигла такая ужасная смерть. Сегодня у нас для средней и старшей школы дистанция, мы все планируем пойти к нему на похороны», — заявил директор учебного заведения.

Врач заведения отметил, что медицинский осмотр школьник проходил 20 августа 2024 года.

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«У него была поставлена группа здоровья вторая подготовительная, но в связи с тем, что у него летом был перелом голеностопного сустава. И для восстановления сустава ему поставили подготовительную группу. Думаю, что на соревнования он не одну справку брал», — добавил врач.

Учительница отметила, что, кроме спортивных достижений, мальчик также хорошо учился.

«Это достаточно умный ребенок, талантливый ребенок. Он был душой компании, душой нашего класса. Он был отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Был спортсменом. Мы им гордились в классе. Учился он на достаточном уровне, но возможности у него были еще лучше. В классе его искренне любили. Он был мальчиком, в которого влюблялись девушки. Эта трагедия достаточно сильно на них повлияла. Ребята его также уважали и прислушивались к его мнению. Семья у мальчика достаточно хорошая. Мама такая контактная, всегда поддерживала своего сына во всех его начинаниях. Папа военный, папа воюет», — заявила классная руководительница мальчика.

Учительница украинского языка и литературы отметила, что несколько дней назад мальчик писал сочинение на тему «Что делает человека счастливым?».

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«После этой трагической ситуации мне так захотелось перечитать, что же написал Стас. «Довольно часто я задумываюсь над этим, что делает человека счастливым по-настоящему. И понимаю, что счастье у каждого разное. Счастье — это не что-то большое и не что-то далекое. Оно здесь и сейчас. Оно рядом, в любви. Стоит только его увидеть, замечать и ценить. Уметь радоваться простым вещам, которые наполняют жизнь», — рассказала Татьяна Митропан.

Причину гибели ребенка выяснят после экспертизы. Сейчас открыто уголовное производство.

«По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по квалифицирующим признакам пункта второго части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи», — заявила пресс-секретарь полиции.

Напомним, одному из лицеев города Пирятин в Полтавской области во время урока физкультуры потерял сознание 13-летний ученик. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось.

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