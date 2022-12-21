Во время визита в США Зеленский будет просить ракеты ATACMS и беспилотники Gray Eagle — Politico

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США 21 декабря украинская делегация будет просить Белый дом о поставках ракет большой дальности и беспилотников.

Во время визита в США Зеленский, скорее всего, будет просить Белый дом о ракетах ATACMS и беспилотниках Gray Eagle. Однако есть риск, что президент Украины может получить отказ.

Об этом сообщает Politico.

"Ожидается, что во время встречи с Байденом и его командой по национальной безопасности украинская делегация выступит с очередными просьбами по армейским тактическим ракетным системам большой дальности (ATACMS) и беспилотникам Gray Eagle и Reaper", — пишет издание со ссылкой на анонимные источники.

Однако официальные лица США пока не готовы уступить в этом вопросе.

"Белый дом Байдена категорически отклонил отправку ATACMS. Расходы на это высоки, говорят официальные лица США. Отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование потенциально еще более смертоносного оружия внутри Украины", — пишет Politico.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США. Следует отметить, что это первый выезд президента за пределы Украины после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Визит Зеленского в США

В ночь на 21 декабря 2022 года американские СМИ начали сообщать, что Зеленский направляется в США. Западные издания писали, что президент Украины выступит перед Конгрессом и пообщается с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, согласно информации американских СМИ, президент Украины планирует посетить Капитолийский холм.

По информации CNN во время визита Зеленского Байден объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, визит украинского лидера, якобы, будет совпадать с намерением американской администрации прислать Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot.

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