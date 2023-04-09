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Во время военного положения переселенцам будут выдавать бумажные пенсионные удостоверения

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Во время военного положения переселенцам будут выдавать бумажные пенсионные удостоверения

С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, по техническим причинам было приостановлено изготовление платежных карточек, одновременно являющихся пенсионными удостоверениями (электронных пенсионных удостоверений) для ВПЛ, получивших справку внутренне перемещенного лица до 24.02.2022.

В Офис Омбудсмана поступали обращения, в частности, от ОО «Донбасс СОС» и внутренне перемещенных лиц, которым назначена пенсия, об их невозможности получить электронные пенсионные удостоверения.

Об этом пишет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в сообщении в социальных сетях.

По результатам безотлагательного реагирования Уполномоченного и обращения в Министерство социальной политики Украины и Пенсионного фонда Украины, указанными органами власти разработан соответствующий проект постановления Правительства с целью урегулирования проблемной ситуации.

Правительство приняло постановление «Некоторые вопросы оформления пенсионных удостоверений внутренне перемещенным лицам», которым установлено, что на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, органами Пенсионного фонда Украины будет осуществляться оформление пенсионных удостоверений ВПЛ, которым назначена пенсия, в бумажной форме.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что повышение выплат для продолжающих работать пенсионеров будет касаться около 600 тысяч украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
72
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