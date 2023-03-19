Во время военного положения существуют 4 вида повесток: адвокат объяснил значение каждой

Повестка о призыве на срочную военную службу пока не вручается, поскольку не проходит призывная кампания.
Четкого исчерпывающего перечня видов повесток действующим законодательством не установлено, однако, как свидетельствует практика, в Украине существует 4 вида повесток.
Об этом в интервью рассказал адвокат Станислав Полевой.
По его словам, повестку могут вручить:
- для уточнения учетных данных;
- для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);
- как мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу в порядке всеобщей мобилизации;
- для призыва на срочную военную службу (в настоящее время не вручается, поскольку не происходит призывная кампания срочников).
Адвокат объяснил, что значит на практике каждая из этих повесток.
По словам Полевого, повестка для уточнения учетных данных помогает Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) узнать, сколько военнообязанных лиц проживает на административно-территориальной единице, на которую распространяется юрисдикция полномочий ТЦК и СП, а также военно-учетную и гражданскую (образовательную) специальность, имеют ли лица право на отсрочку и т.д.
Повестка для прохождения ВЛК, пояснил адвокат, вручается с целью прохождения военнообязанным медкомиссии для определения степени его годности или негодности для службы в армии.
Мобилизационное распоряжение военнообязанное может получить после прохождения ВЛК, этот документ является основанием для направления к месту прохождения военной службы.
Напомним, получение повестки во время мобилизации еще не означает, что военнообязанный попадет в ряды ВСУ.
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