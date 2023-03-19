Во время военного положения существуют 4 вида повесток: адвокат объяснил значение каждой

Повестка о призыве на срочную военную службу пока не вручается, поскольку не проходит призывная кампания.

Четкого исчерпывающего перечня видов повесток действующим законодательством не установлено, однако, как свидетельствует практика, в Украине существует 4 вида повесток.

Об этом в интервью рассказал адвокат Станислав Полевой.

По его словам, повестку могут вручить:

для уточнения учетных данных;

для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

как мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу в порядке всеобщей мобилизации;

для призыва на срочную военную службу (в настоящее время не вручается, поскольку не происходит призывная кампания срочников).

Адвокат объяснил, что значит на практике каждая из этих повесток.

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По словам Полевого, повестка для уточнения учетных данных помогает Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) узнать, сколько военнообязанных лиц проживает на административно-территориальной единице, на которую распространяется юрисдикция полномочий ТЦК и СП, а также военно-учетную и гражданскую (образовательную) специальность, имеют ли лица право на отсрочку и т.д.

Повестка для прохождения ВЛК, пояснил адвокат, вручается с целью прохождения военнообязанным медкомиссии для определения степени его годности или негодности для службы в армии.

Мобилизационное распоряжение военнообязанное может получить после прохождения ВЛК, этот документ является основанием для направления к месту прохождения военной службы.

Напомним, получение повестки во время мобилизации еще не означает, что военнообязанный попадет в ряды ВСУ.

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