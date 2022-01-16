Во время восхождения на Говерлу на женщину с ребенком сошла лавина

Во время восхождения на Говерлу на женщину с ребенком сошла лавина

Людей госпитализировали.

В субботу, 15 января, во время восхождения на Говерлу на 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка сошла лавина. Потерпевших с травмами госпитализировали.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на директора Яремчанской городской больницы Александра Соколовского.

"У ребенка — травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины — травма позвоночника. Они рассказали, что, когда сходили на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они — в сознании, но имеют психологическую травму", — сообщил медик.

В ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщили, что к ним по поводу этой ситуации потерпевшие не обращались.

Спасатели предупреждали туристов о снеголавинной опасности 15-16 января.

Напомним:

В Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы.

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