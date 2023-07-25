Во время войны сотрудничал с Россией: суд избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ

Печерский районный суд города Киева отправил под стражу без возможности внесения залога народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ. Он подозревается в сотрудничестве с Россией во время войны.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Народный депутат от пророссийской ОПЗЖ Александр Пономарев подозревается в государственной измене. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии ОПЗЖ меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, по данным следствия, во время полномасштабного вторжения РФ этот депутат находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. Он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

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