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Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине сработала ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине сработала ПВО

Уничтожение БпЛА Shahed

Удалось избежать разрушений инфраструктуры и жертв среди населения.

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области отработали украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Он заявил, что в регионе удалось избежать разрушений инфраструктуры и жертв среди населения.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной", — говорится в сообщении Тюрина.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила беспилотниками по Одесской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в дроне Shahed нашли SIM-карту украинского оператора.

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Дата публикации
Просмотры
187
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