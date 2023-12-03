Во время воздушной тревоги на Хмельнитчине сработала ПВО

Удалось избежать разрушений инфраструктуры и жертв среди населения.
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области отработали украинские силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Он заявил, что в регионе удалось избежать разрушений инфраструктуры и жертв среди населения.
"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной", — говорится в сообщении Тюрина.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила беспилотниками по Одесской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в дроне Shahed нашли SIM-карту украинского оператора.
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