Украина

Украина
3876
1 мин

Во время воздушной тревоги в Харькове произошли взрывы: что известно

Пока информации о последствиях взрывов в Харькове нет.

Автор публикации
Елена Капник
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН

Утром 11 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В Харькове произошли взрывы.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Взрыв, который был слышен в Харькове, раздался за пределами города", - подчеркнул чиновник.

Пока информации о последствиях нет.

Отметим, что в этом направлении (Курщины) наиболее распространенная причина тревоги - активность "Искандер/С-300". Самая большая угроза для Сумской, Харьковской областей.

Как сообщалось, утром Киев и ряд областей охватила воздушная тревога. Существовала угроза применения баллистики из Курска. Кроме того, в некоторых областях звучат сирены из-за угрозы БПЛА.

