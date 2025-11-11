- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3876
- Время на прочтение
- 1 мин
Во время воздушной тревоги в Харькове произошли взрывы: что известно
Пока информации о последствиях взрывов в Харькове нет.
Утром 11 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В Харькове произошли взрывы.
Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ и мэр Харькова Игорь Терехов.
"Взрыв, который был слышен в Харькове, раздался за пределами города", - подчеркнул чиновник.
Пока информации о последствиях нет.
Отметим, что в этом направлении (Курщины) наиболее распространенная причина тревоги - активность "Искандер/С-300". Самая большая угроза для Сумской, Харьковской областей.
Как сообщалось, утром Киев и ряд областей охватила воздушная тревога. Существовала угроза применения баллистики из Курска. Кроме того, в некоторых областях звучат сирены из-за угрозы БПЛА.