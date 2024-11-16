Во время воздушной тревоги в Николаеве раздался взрыв: что известно

Вечером в субботу, 16 ноября, во время объявленной воздушной тревоги в городе Николаеве раздался взрыв.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Николаевский Ванек".

В сообщении говорится, что российская террористическая армия нанесла удар баллистической ракетой.

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О последствиях обстрела пока ничего не известно.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил "прилет" вражеской ракеты, не уточнив, куда именно она попала. По его словам, пострадавших нет.

"Четко понимаем куда. Пока без вызовов скорой. Надеюсь все будет так и дальше", — написал он.

Напомним, в ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Николаеву беспилотниками. В результате ударов погибли по меньшей мере пять человек.

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