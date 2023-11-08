Во время воздушной тревоги в Полтавской области слышали звуки взрывов

Российские захватчики выпустили ракету в сторону Полтавской области.
Во время воздушной тревоги, которую объявили ночью 8 ноября в Миргородской общине Полтавской области, были слышны звуки взрывов.
Об этом информирует Общественное Полтава.
"В Миргородской общине Полтавской области были слышны звуки взрыва. Об этом Общественному сообщили местные жители", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 ноября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия увеличила производство ракет быстрее, чем прогнозировали.
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