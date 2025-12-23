- Дата публикации
Во время воздушных тревог GPS может сбивать геолокацию: что делать в таком случае
Сбои GPS не означают излом устройств, а являются побочным эффектом радиоэлектронной борьбы.
При воздушных тревогах GPS и на телефонах или навигационных устройствах могут отображаться неправильные координаты. К примеру, от Киева можно «попутешествовать» на карты в Брянск или даже Испанию.
Об этом пишет «Telegraf».
Специалисты объясняют, что это не излом устройств, а результат работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ВСУ применяют GPS-спуфинг, чтобы дезориентировать вражеские беспилотники и ракеты. Побочным эффектом становятся сбои в гражданских навигационных системах.
Как действовать пользователям
Специалисты Генштаба ВСУ советуют во время тревог:
выключать автоматическое определение времени и часового пояса и выставлять их вручную
временно выключать GPS, если геолокация некорректна
использовать офлайн-карты и задавать точки вручную
водителям заранее изучать маршруты и ориентироваться на дорожные знаки
останавливаться при необходимости, чтобы уточнить направление
Напомним, ранее в Киевском метрополитене рассказали, что брать с собой в «подземку» и как себя вести во время обстрелов. Сотрудники подземки обеспечивают бесперебойную работу инфраструктуры, помогая людям быстро сориентироваться, комфортно разместиться на платформах и оказывая поддержку в сложные моменты.