Во время воздушных тревог GPS может сбивать геолокацию: что делать в таком случае

При воздушных тревогах GPS и на телефонах или навигационных устройствах могут отображаться неправильные координаты. К примеру, от Киева можно «попутешествовать» на карты в Брянск или даже Испанию.

Об этом пишет «Telegraf».

Специалисты объясняют, что это не излом устройств, а результат работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ВСУ применяют GPS-спуфинг, чтобы дезориентировать вражеские беспилотники и ракеты. Побочным эффектом становятся сбои в гражданских навигационных системах.

Как действовать пользователям

Специалисты Генштаба ВСУ советуют во время тревог:

выключать автоматическое определение времени и часового пояса и выставлять их вручную

временно выключать GPS, если геолокация некорректна

использовать офлайн-карты и задавать точки вручную

водителям заранее изучать маршруты и ориентироваться на дорожные знаки

останавливаться при необходимости, чтобы уточнить направление

