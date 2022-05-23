Во время воздушных тревог в Житомирской области раздались взрывы

Люди слышали взрывы.

Жители Коростеня Житомирской области заявили, что ночью во время объявленной воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспильное".

Эту информацию подтвердила заместитель городского головы Чижевска. По ее словам, в городе были слышны звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

Правда, во время последней воздушной тревоги в Коростене Житомирской области были слышны звуки еще одного взрыва, рассказала СМИ заместитель городского головы города Чижевска.

Ожидаем официальные комментарии. Не распространяем фото и видео с места инцидента.

Напомним, что в Малине Житомирской области днем 22 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Напомним, в Днепропетровской области произошел взрыв.

Как сообщалось, во Львове ночью слышны взрывы.

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