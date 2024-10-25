Во время вражеской атаки в Киеве ударный дрон попал в многоэтажку: что известно (фото)

По предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах.

Вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", – написал он.

Местные Telegram-каналы публикуют фото мощного пожара в доме.

Дом в Киеве, в который попал вражеский дрон / Фото: из соцсетей

В КМВА уточнили, что в многоэтажке, по предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах.

"Возник пожар. Информация о последствиях и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве и ряде областей в пятницу, 25 октября, в 20:55 была объявлена воздушная тревога.

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