Во время вражеской атаки в Киеве ударный дрон попал в многоэтажку: что известно (фото)

По предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах.
Вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", – написал он.
Местные Telegram-каналы публикуют фото мощного пожара в доме.
В КМВА уточнили, что в многоэтажке, по предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах.
"Возник пожар. Информация о последствиях и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве и ряде областей в пятницу, 25 октября, в 20:55 была объявлена воздушная тревога.
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