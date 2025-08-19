Во время встреч в Белом доме РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько целей уничтожено

Ракетный удар.

В ночь на 19 августа российские войска запустили по Украине 280 средств воздушного нападения. Оккупанты ударили беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Силы ПВО уничтожили 236 враждебных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксировано попадание четырех ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых – на трех локациях", - сообщили военные.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей:

230 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

две баллистические ракеты "Искандер-М";

четыре крылатых ракеты Х-101.

По информации военных, россияне запустили:

270 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов (направления Курская, Миллерово, Приморско-Ахтарская);

пять баллистических ракет "Искандер-М" (из Ростовской, Воронежской областей и ТОТ Крыма);

пять крылатых ракет Х-101 (из самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря).

Напомним, этой ночью россияне массированно ударили по Полтавщине. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В частности, под прицелом находился город Кременчуг. Атакованы объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, РФ ударила по Славянску двумя ракетами "Искандер". Тем временем вражеские беспилотники атаковали Черниговскую область, попадания по инфраструктуре повлекли за собой перебои со светом в нескольких населенных пунктах. также БпЛА попал в жилой дом в Сумской области, есть пострадавшие.

