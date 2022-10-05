Во время задержания снова стрелял: в Черновцах скончался подозреваемый в убийстве 22-летней патрульной

В Черновцах во время задержания подозреваемый в убийстве 22-летней полицейской снова стрелял в полицию.
Злоумышленник пытался скрыться и начал стрелять в полицию. После этого правоохранители ранили мужчину, который впоследствии скончался.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
По данным полиции, 5 октября правоохранители пытались задержать подозреваемого в развращении детей и убийстве 22-летней патрульной. Однако тот начал стрельбу. Полиция ранила подозреваемого, мужчину пытались спасти медики, однако он скончался.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Это – 53-летний уроженец АР Крым, он был зарегистрирован в Житомирской области.
Обстоятельства инцидента устанавливаются следствием.
Напомним, в Черновцах мужчина возле школы показывал детям половые органы и убил полицейскую. Сразу после стрельбы нападавший скрылся. Правоохранители немедленно оцепили район. Около двух сотен учеников на несколько часов закрыли в актовом зале школы. Подозреваемого разыскивали несколько дней и задержали 5 октября.
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