Во время задержания снова стрелял: в Черновцах скончался подозреваемый в убийстве 22-летней патрульной

В Черновцах во время задержания подозреваемый в убийстве 22-летней полицейской снова стрелял в полицию.

Злоумышленник пытался скрыться и начал стрелять в полицию. После этого правоохранители ранили мужчину, который впоследствии скончался.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

По данным полиции, 5 октября правоохранители пытались задержать подозреваемого в развращении детей и убийстве 22-летней патрульной. Однако тот начал стрельбу. Полиция ранила подозреваемого, мужчину пытались спасти медики, однако он скончался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Это – 53-летний уроженец АР Крым, он был зарегистрирован в Житомирской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются следствием.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Черновцах мужчина возле школы показывал детям половые органы и убил полицейскую. Сразу после стрельбы нападавший скрылся. Правоохранители немедленно оцепили район. Около двух сотен учеников на несколько часов закрыли в актовом зале школы. Подозреваемого разыскивали несколько дней и задержали 5 октября.

Читайте также: