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Во время заседания Ставки стало известно, сколько украинских территорий было уволено

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Во время заседания Ставки стало известно, сколько украинских территорий было уволено

Фото: Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Глава государства заслушал доклады командующих войск оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано более 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается.

Президент Украины дал поручение Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Кроме того, участники рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Как отметил Владимир Зеленский, общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 трлн. грн.

Напомним, президент Украины убежден, что существует только одна причина такого жестокого и циничного поведения РФ – недостаточно давления на Россию.

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