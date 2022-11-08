Во всех областях Украины 9 ноября будут выключать свет: где будут самые строгие ограничения

В Украине в среду, 9 ноября, во всех областях будут выключаться электричество. Строгие ограничения будут действовать в 10 регионах.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Почасовые отключения электричества будут действовать во всех областях Украины, однако строгие ограничения будут введены в десяти регионах, в частности: в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. Следите за сообщениями своих операторов систем распределения. Ограничения потребителей позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электричество, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября ракетами обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. По сообщению Офиса президента, оккупанты уничтожили почти 40% украинской энергосистемы. Поэтому в Украине вводят плановые и экстренные отключения света.

Последний масштабный ракетный удар по украинской энергосистеме россияне нанесли 31 октября. Тогда по Украине они выпустили 55 крылатых ракет, из которых 45 удалось сбить.

Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру.

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