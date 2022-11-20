Во всех регионах Украины 21 ноября будут плановые отключения — "Укрэнерго"

Дополнительные аварийные отключения на завтра не запланированы.

В понедельник, 21 ноября, в течение суток во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.

Об этом сообщили в "Укрэнерго"

"В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание", — отметили энергетики, заверив, что делают все возможное для возвращения света в дома украинцев.

Также читайте Украинцев попросили еще больше сократить потребление электричества: какие приборы не нужно включать вообще

Дополнительные аварийные отключения в понедельник не предвидятся.

Графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

В "Укрэнерго" напомнили, что не занимаются отключением конкретных домов, улиц или городов, а только предоставляют облэнерго объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление.

Напомним, в Украине отключения света могут быть продолжительными в результате ракетных ударов России по энергетическим объектам. Украинцы должны готовиться к самому худшему.

Читайте также: