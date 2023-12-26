Во всем Крыму было громко: какие еще объекты, кроме корабля "Новочеркасск", были поражены ночью

В ночь на 26 декабря были мощно обстреляны военные объекты в Крыму. Партизаны сообщают, что на всем полуострове сегодня было громко.

Об этом пишет движение "АТЭШ".

Где "прилетело"

По данным подполья, в Джанкое в половине второго ночи были прилеты в районе военного аэродрома. Настолько громко там не было давно. Кроме этого, в Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска оккупантов. На 8 утра 26 декабря военный объект продолжал гореть.

"Самым ярким событием стало уничтожение крупного десантного корабля "Новочеркасск" и беспилотников типа "Шахед" на его борту в Феодосии", – подчеркнули в "АТЕШ".

Агенты добавляют: взрыв был настолько мощный, что окна в близлежащих домах были разбиты взрывной волной. Было зафиксировано возгорание возле морского порта.

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"Поздравляем всех крымчан с успешной демилитаризацией оккупационных войск. Мы рады, что российские военные объекты, о которых мы передавали информацию, были поражены", – отметили партизаны.

Напомним, после уничтожения десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму оккупанты в истерике ищут информаторов.

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