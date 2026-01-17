Во всем виноват Азиатский антициклон: синоптикиня рассказала, как долго продлятся морозы

В Украине будут продолжаться сильные морозы

Если вы ожидали быстрого потепления, у синоптиков вам плохие новости. Холодная погода в Украине будет сохраняться в дальнейшем и, по предварительным прогнозам, продлится до конца января .

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Виноват Азиатский антициклон

По словам Диденко, сейчас погоду формирует мощный антициклон, барические ветви которого достигают Украины. Синоптикиня подчеркивает, что называть его «Сибирским» — это стереотип, который с советских времен въелся в печени даже метеорологам. Правильное географическое название – Азиатский или Центральноазиатский антициклон.

«В нем обычно сухой воздух, слабый ветер, жара летом и морозы зимой. Порой по периферии прорываются какие-то атмосферные фронты, упрекающие облачность или осадки, но несущественно и не надолго», — объяснила специалист.

Поэтому в ближайшее время существенных осадков не предполагается. А если вы увидите снежинки, пролетающие, несмотря на «сухой» прогноз, — это мелкие микропроцессы, которые иногда трудно уловить.

«В дальнейшем морозы в Украине будут продолжаться. Поэтому держимся вместе тепло и дружно», — подытожила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в эти выходные на севере страны ударят сильные морозы до -22 градусов , а на юге ожидается штормовой ветер. На дорогах образуется гололедица, в столице даже днем температура не поднимется выше -10 градусов.