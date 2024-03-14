Во всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В четверг, 14 марта, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок", — говорится в сообщении ПС.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Карта тревог на 12:41 четверга, 14 марта 2024-го.

Напомним, утром 14 марта почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога. из-за угрозы баллистического вооружения с востока. Сирены не звучали только в нескольких западных и южных областях.

Около 12:00 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб в Донецкой и Сумской областях. Тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Читайте также: