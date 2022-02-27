Во всей Украине тишина, кроме Волновахи и окрестностей Киева – Арестович

Часть противника выдвигается к северу от Киева и занимает оборону на рубежах 15-20-40 километров от города, чтобы украинская артиллерия не достала туда.

По состоянию на середину дня 27 февраля на территории Украины сохраняется относительная тишина, кроме Волновахи, взятой под контроль ВСУ, и окрестностей Киева.

Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую взяли наши украинские войска мощной контратакой, и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попал под огневое поражение нашей авиации и артиллерии, бои территориальной обороны и механизированной части – сопротивление точнее. Часть его разгромлена, часть выдвигается на Север и занимает оборону на рубежах 15-20-40 км от Киева, чтобы наша артиллерия не достала туда. Это значит, что они перешли в тактическое отступление, по крайней мере, на отдельных участках", – рассказал Арестович.

"Общая обстановка, как по моей оценке личной, показывает, что противник выдохся и последние усилия, последние боеспособные части бросил на Киев, чтобы по крайней мере одержать его окрестности и заявить о какой-то там победе, – Киев и Харьков. Но в Харькове его окружили и разгромили, добивают. То же самое в Киеве. И это их тактическое отступление показывает, что и этот их план провалился", – рассказал советник главы ОП.