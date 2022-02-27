Во всей Украине тишина, кроме Волновахи и окрестностей Киева – Арестович

Часть противника выдвигается к северу от Киева и занимает оборону на рубежах 15-20-40 километров от города, чтобы украинская артиллерия не достала туда.
По состоянию на середину дня 27 февраля на территории Украины сохраняется относительная тишина, кроме Волновахи, взятой под контроль ВСУ, и окрестностей Киева.
Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
"Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую взяли наши украинские войска мощной контратакой, и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попал под огневое поражение нашей авиации и артиллерии, бои территориальной обороны и механизированной части – сопротивление точнее. Часть его разгромлена, часть выдвигается на Север и занимает оборону на рубежах 15-20-40 км от Киева, чтобы наша артиллерия не достала туда. Это значит, что они перешли в тактическое отступление, по крайней мере, на отдельных участках", – рассказал Арестович.
"Общая обстановка, как по моей оценке личной, показывает, что противник выдохся и последние усилия, последние боеспособные части бросил на Киев, чтобы по крайней мере одержать его окрестности и заявить о какой-то там победе, – Киев и Харьков. Но в Харькове его окружили и разгромили, добивают. То же самое в Киеве. И это их тактическое отступление показывает, что и этот их план провалился", – рассказал советник главы ОП.
Брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича.
Брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича. #stoprussiaОпубликовано Офис Президента Украины Воскресенье, 27 февраля 2022 г.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- кораблиЕкатера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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