Во вторник, 26 ноября, снова будут отключать свет: где и когда не будет электричества (график)

Завтра, 26 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 07:00 до 21:00.

Завтра, 26 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, завтра, 26 ноября, время применения и объем ограничений электричества будут следующими:

7:00 – 10:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.

Ранее глава ОСМД рассказал, как он добился того, что в многоэтажном доме всегда есть свет.

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