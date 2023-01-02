Во вторник в Украине еще будет аномально тепло: прогноз погоды на 3 января

Во вторник, 3 января, в Украине будет очень тепло и сухо.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 3 января ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве 3 января также сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 3 января в Украине еще будет аномально теплая погода. Так, температура воздуха в течение дня в Украине составит 7-12° тепла, на юго-западе и южной части 9-14°.

Осадки какие-нибудь существенные завтра маловероятны в большинстве областей, на юге, востоке и в центре — солнечные прояснения. На Закарпатье и в Карпатах возможны локальные небольшие дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.

В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9°, однако воздух станет постепенно "съезжать". Осадки маловероятны, но увеличится облачность. Новая, более холодная воздушная масса, по прогнозу синоптика, начнет заходить в Украину с 4-6 января.

В Украину идут морозы

Как сообщает Диденко, в Украину идет похолодание. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до 10-15° мороза.

А уже с 10 января в Украине снова ожидается потепление, успокаивает синоптик.

В то же время, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, с 6 января в Украину придут 20-градусные морозы, а также снегопады и метели. Осадки будут засыпать Украину с 6 по 11 января.

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