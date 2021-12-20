Во вторник в Украине ударят морозы: прогноз погоды на 21 декабря

Во вторник в Украине ударят морозы: прогноз погоды на 21 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.

Во вторник, 21 декабря, в Украине существенно похолодает, особенно ночью, когда температура воздуха будет опускаться до 7-12°, а местами 16° мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в южной части ночью 3-8°, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 11-16°, днем 8-13° мороза.

В Киеве 21 декабря также прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 7-9° мороза.

Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, во вторник в Украине температура воздуха снизится до 3-9° мороза, а в Сумской и Черниговской областях до 9-12° мороза, и это днем. Выше будут градусы в южной части, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда.

Постепенно, на неделе, морозы будут крепнуть и ночью будут достигать минус 9-16°, местами — 18°, днем минус 5-12°, добавила синоптик.

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Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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