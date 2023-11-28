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Во второй раз за ночь в нескольких украинских областях раздается воздушная тревога

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Во второй раз за ночь в нескольких украинских областях раздается воздушная тревога

В Украине снова раздается воздушная тревога / Фото: Pexels

"Покраснело" несколько областей.

В ночь на 28 ноября 2023 года воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и автономной республике Крым.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения авиационного вооружения.

Также СМИ заявили о том, что в Херсоне прогремели взрывы. В настоящее время эта информация требует проверки и уточнения.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения управляемых авиационных ракет для областей, в которых объявлена воздушная тревога!" — заявили в Воздушных Силах ВСУ.

Позже украинские военные предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской, Николаевской областей.

Напомним, что несколько областей Украины "покраснело" из-за воздушной тревоги, заметим, что тогда речь шла об угрозе из-за враждебной баллистики.

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Дата публикации
Просмотры
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