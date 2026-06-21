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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
124
Время на прочтение
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Во второй раз за сутки на одном маршруте: на Харьковщине возле остановки подорвались люди, есть погибший

Один человек погиб, еще двое ранены в результате взрыва у дороги на Харьковщине.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Скрытая угроза на обочинах: спасатели бьют тревогу из-за случаев подрыва мирных жителей

Скрытая угроза на обочинах: спасатели бьют тревогу из-за случаев подрыва мирных жителей / © Оперативное командование "Запад"

На Харьковщине три человека взорвались на взрывоопасном предмете. В результате взрыва один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины.

Трагический инцидент произошел вблизи села Клиновая-Новоселовка Золочевской громады Богодуховского района. Там трое гражданских взорвались на неизвестном взрывоопасном предмете, проходя по дороге возле остановки.

К сожалению, один человек погиб, еще двое получили ранения.

В ГСЧС напомнили, что находившиеся под обстрелами или в зоне боевых действий территории остаются смертельно опасными. Спасатели призывают передвигаться только по проверенным маршрутам, не сходить на обочину и не касаться подозрительных предметов.

При обнаружении опасной находки немедленно звоните по номерам 101, 102 или 112.

Заметим, что это уже второй подрыв в этой деревне за сутки. Ранее глава Золочевской общины Виктор Коваленко сообщал «Суспільному», что 58-летняя женщина наехала на велосипеде на неизвестное взрывное устройство и взорвалась на дороге возле Клиновой-Новоселовки. Женщина получила множественные ранения ног и рук, грудной клетки и живота, ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Сумской области 17-летний парень взорвался на мине.

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Дата публикации
Количество просмотров
124
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