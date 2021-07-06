Вода на пляжах курортной Затоки не соответствует санитарным нормам — МОЗ

Специалисты провели мониторинговые исследования морской воды в Одессе и области.

Морская вода у побережья поселка Затока, что в Одесской области, не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Там рассказали, что всего с 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области было отобрано 106 образцов морской воды. А именно 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 13 на санитарно-химические.

Результаты исследований показали, что два образца не соответствуют санитарным нормам: морская вода из пляжей в Центральном и Солнечном районах поселка Затока.

Информацию о всех обнаруженных "нестандартных" пробах направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Одессе "зацвело" море. В морской воде начали стремительно размножаться микроскопические водоросли. Купаться в такой воде специалисты не советуют — можно отравиться или получить раздражение кожи. Ведь водоросли производят токсины.

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