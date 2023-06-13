Вода отступает из Херсонщины: найдены тела 2 утопленников, эвакуация продолжается

В течение предыдущего дня вода отошла от 200 домов. Сейчас известно о 10 погибших в результате затопления.

В затопленной Херсонской области фиксируется спад уровня воды на утро 13 июня, однако в 31 населенном пункте остаются подтопленными 3600 домов.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в утреннем видеообращении.

Уровень воды в Херсонской области

"Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2 метра 70 сантиметров, что на 27 сантиметров меньше, чем вчера", – сказал глава области.

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На правобережье подтопленными остаются 3600 домов в 31 населенном пункте. В течение одного дня вода отошла от 200 домов.

Погибшие в результате затопления

"К сожалению, есть погибшие. Вчера в Херсоне обнаружили тела двух утопленников — неизвестной женщины и 50-летнего мужчины. Сейчас известно о 10 погибших из-за подрыва Каховской ГЭС, еще 20 получили ранения", — рассказал Прокудин.

Он добавил, что 42 человека считаются пропавшими без вести.

Эвакуация из Херсонщины

Глава ОВА отметил, что спасательная операция в Херсонской области продолжается. Участие в ней принимают 1660 человек и более 213 единиц техники.

"Из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать 2757 человек, среди которых 263 ребенка и 77 маломобильных лиц. Их расселили во временных пунктах эвакуации или вывезли в другие регионы Украины", – сообщил Прокудин.

Ситуация на левом берегу

"Ситуация продолжает оставаться чрезвычайно катастрофической. Там под водой 17 населенных пунктов и ни в одном из них Россия не спешит спасать людей, которые из-за них оказались в смертельной опасности. Мы делаем все возможное, чтобы спасти наших людей оттуда", — рассказал глава Херсонщины.

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Он отметил, что на сегодняшний день с левобережья удалось вывезти 133 человека.

Подрыв Каховской ГЭС: эвакуация, последствия, ущерб

Заметим, российские оккупанты стреляют по лодкам с гражданскими, которых пытаются эвакуировать с подтопленных территорий Херсонщины. Накануне в результате обстрела погибли три человека, 23 получили ранения.

Накануне Прокудин сообщил, что в результате подрыва ГЭС затоплено около 55 тыс. га леса. Непригодной для использования воды хватило бы для всего мира на два дня. Ориентировочная сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет более 1,5 млрд евро.

Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, за почти неделю после подрыва Каховской ГЭС 19 государств предоставили Украине гуманитарную помощь. В спасательную коалицию будут приобщены больше стран.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу правительству до 13 июня разработать проект постановления по единоразовой денежной помощи людям из зоны подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

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