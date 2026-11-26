Вода / © КГГА

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Украинские города с населением более 100 тыс. готовят к возможным перебоям с водоснабжением. Областные власти каждого региона должны разработать специальные графики, маршруты подвоза воды и алгоритмы информирования жителей на случай аварий на сетях.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 23 ноября.

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Согласно распоряжению правительства, областные и Киевская городская администрации должны подготовить комплекс мер в случае возможных перебоев с водоснабжением в населенных пунктах с населением более 100 тыс. человек. В частности, речь идет об алгоритмах информирования жителей, обустройстве пунктов разлива воды и определении графиков возможных ограничений.

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Предусмотренные меры касаются ситуаций, когда канализационные насосные станции могут быть разрушены или выведены из строя. В первую очередь администрации должны определить порядок оперативного оповещения населения.

В случае повреждения канализационной насосной станции жителям соответствующей зоны будут сообщать о необходимости временно сократить потребление воды и уменьшить объем сброса сточных вод.

Кроме того, люди будут информированы о периодах самой большой нагрузки на системы централизованного водоотведения. На это время будут рекомендовать переносить бытовые дела, требующие значительного количества воды. Сообщения будут распространяться через СМИ и официальные сайты.

Отдельно администрации должны определить порядок оперативного развертывания пунктов разлива питьевой воды. Также будут разработаны маршруты для ее доставки населению, а также подвоз технической воды.

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Власти также должны установить зоны, очередность и графики возможных временных ограничений или перерывов в водоснабжении. Такие меры будут применяться, если других действий будет недостаточно для предотвращения переполнения сетей, выхода из строя канализационных сооружений или возникновения других опасных последствий.

В первую очередь, водой должны обеспечивать учреждения здравоохранения и другие объекты критической инфраструктуры.

Как власти готовят Украину к перебоям с водой

Напомним, накануне премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство усилило подготовку к возможным перебоям с водой и водоотводом из-за российских обстрелов. Часть принятых решений была засекретена по соображениям безопасности, однако известно, что их главная цель — защитить критически важные социальные объекты.

Местные власти и водоканалы должны разработать графики сбросов для предприятий и работы учреждений в пиковые часы, чтобы разгрузить канализацию без ущерба для бесперебойной работы больниц. Также регионам было поручено ускорить установку резервного питания, докупить спецтехнику, подготовить схемы подвоза воды и обеспечить быстрое информирование людей на случай разрушений.

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