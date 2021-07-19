"Вода поднималась и все заливала": 12-летняя девочка из Закарпатья рассказала, как спасла детей от наводнения

"Вода поднималась и все заливала": 12-летняя девочка из Закарпатья рассказала, как спасла детей от наводнения

Школьница не растерялась, выключила электроэнергию в доме и бросилась спасать брата и соседских детей. Девочка рассказала, как все было.

Во время мощного наводнения, когда вода стремительно наполняла дом в селе Стебное, что в Раховском районе Закарпатской области, 12-летняя Татьяна Тулайдан спасла своего брата и трех соседских детей.

Как информирует "Первый Кабельный", девочка не испугавшись грозы и страшной стихии, сумела очень быстро сориентироваться, выключила электричество в доме и провела детей на второй этаж. Взвешенные действия и быстрая реакция девочки в результате спасла всем жизнь, ведь водяное цунами прибыло настолько быстрым и неожиданным, что растеряться в такой ситуации могли бы и взрослые.

"Я немного испугалась, но сестра и брат Юрчик испугались больше. Они плакали и хотели, чтобы мама быстрее пришла, а я их успокаивала", — рассказывает 12-летняя Татьяна.

Девочка говорит, что не колебалась ни минуты, потому что поняла, что ответственность за всех детей легла на нее.

"Вода поднялась, когда мы все были в доме и мы смотрели, как она поднималась и все заливала", — рассказывает школьница.

В то время, как бушевала непогода, родители Татьяны и младшего сына Юрия работали в поле в соседнем селе и даже не догадывались, что их село накрыл паводок. Как началась гроза, они вернулись домой и не могли поверить в то, что видят — вода сносила все на своем пути.

Напомним, глава Закарпатья Андрей Полосков обратился к ГСЧС Украины с просьбой номинировать 12-летнюю Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".

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