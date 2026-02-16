Вода подступает к домам: затоплены дворы и дороги в нескольких областях Украины (фото, видео)

Непогода в Украине

Реклама

В ряде регионов Украины фиксируют серьезные подтопления. Службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и делают все возможное, чтобы минимизировать ущерб людям и их имуществу.

Где есть последствия ненастья в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Полтавщина

В Полтаве продолжаются подтопления из-за непрерывных осадков. Сочетание дождя и талого снега повлекло за собой избыток воды, которая не впитывается в почву, что приводит к затоплению дворов и улиц.

Реклама

В районах с ливневой канализацией вода отводится преимущественно без проблем. В низинах, где таких сетей нет, подразделения ГСЧС занимаются откачкой воды. По состоянию на утро поступило 10 обращений по поводу подтопления частных домов.

Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму последствия непогоды.

Кировоградщина

По данным спасателей, в Кировоградской области из-за таяния снега и дождей в 25 громадах затопило частные домохозяйства. Вода скапливалась во дворах, подвалах и погребах, создавая сложную ситуацию для местных жителей.

К ликвидации последствий подтоплений привлекли около 180 спасателей, которые работают с 34 мотопомпами и 48 единицами техники, откачивая воду из частных помещений.

Реклама

Усилия местных властей направлены на обеспечение водоотведения и помощь людям в пострадавших громадах.

В Кропивницком из-за непогоды затопило приют для животных, в результате чего почти 200 собак оказались в водяной ловушке. До вольеров сейчас можно добраться только через окрестные поля.

Как сообщают волонтеры организации «Щасливий пес», уровень воды в вольерах значительно поднялся и в некоторых случаях затопил собачьи будки, что создает опасность для здоровья и безопасности животных.

Приют обратился к местным властям за помощью: кроме оперативного разрешения ситуации с подтоплением, организации требуется поддержка с обустройством и водоотводом территории, поскольку она содержится исключительно на средства благотворителей.

Реклама

Харьковщина

В Изюме из-за резкой смены погоды подтоплено около 140 домовладений. Вода попала во дворы, погреба, а в некоторых случаях — в жилые дома. К ликвидации последствий привлечены десятки спасателей и коммунальщиков, задействованы спецтехника и мотопомпы.

Как рассказал заместитель начальника Изюмской городской военной администрации Алексей Гомон, город имеет разветвленную систему водостоков, поскольку часть Изюма расположена в долине Северского Донца. Однако ночь с 13 на 14 февраля принесла внезапное таяние льда, соединенное с дождем и образованием более 10 см ледяной корки. Вода не впитывалась в промерзшую почву и быстро стекала в низины и частный сектор.

Вода в основном зашла во дворы и погреба, ориентировочно в десяти домах — непосредственно в жилые помещения. Вопрос отселения людей пока не стоит. Главная задача состоит в том, чтобы оперативно откачать воду и сохранить имущество людей.

Последствия непогоды ликвидируют и в Лозовской громаде. В селе Украинское Орильского старостинского округа несколько дворов оказались под водой. После таяния снега вода начала быстро подступать к частным домам, создавая угрозу имуществу жителей.

Реклама

На помощь немедленно прибыли работники КП «Лозоваводосервис», которые с помощью спецтехники оперативно отвели воду и предотвратили серьезные повреждения.

Примечательно, что таких подтоплений здесь не наблюдалось последние восемь лет.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о подтоплении в Изюмском, Берестинском и Харьковском районах.

Из-за продолжительных дождей, таяния снега и глубоко промерзшей почвы вода затопила частные домовладения, приусадебные участки и отдельные отрезки дорог в городах Изюм, Барвенково, Южное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка.

Реклама

«С самого утра спасатели и коммунальные службы непрерывно работают, чтобы помочь людям: откачивают воду со дворов, прочищают ливневую канализацию и водоотводные канавы, обеспечивают проезд по дорогам», — отметил он.

Жителей пострадавших громад призывают быть осторожными: избегать передвижения по подтопленным участкам, не оставлять автомобили в низовьях и оперативно сообщать об усложнении ситуации местным властям или коммунальщикам.

Одесчина

Жители Одесской области публикуют последствия подтопления. По предварительным данным, на территории Раздельнянского района пострадало 15 населенных пунктов (Степановская, Захаровская, Цебриковская, Великомихайловская ТГ). Подтоплены 93 дома.

В Березовском районе пострадали 75 жилых домов в Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петровировской и Черновицкой громадах.

Реклама

«Ширяево тем временем превращается в Венецию», — иронически отмечают в Сети.

Также появились кадры с трассы в Одесской области.

Как добавили в ГСЧС, сложная ситуация наблюдается и в других областях, в частности:

в Николаевской области — зафиксировано подтопление 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. Больше всего обращений к спасателям поступило из Первомайского, Вознесенского и Баштанского районов;

в Черкасской области — подразделения более 40 раз выезжали, чтобы помочь населению откачать воду, отбуксировать автомобили, оказавшиеся в водяных ловушках.

«Спасатели ГСЧС постоянно мониторят ситуацию и работают совместно с коммунальными службами и местными пожарными командами, чтобы оперативно оказывать помощь каждому», — заключили в ведомстве.

Реклама

Погода в Украине: последние новости

Как мы информировали, погода в Украине 16 февраля будет непростой. Из-за мороза, снега и гололеда объявлен первый уровень опасности (желтый).

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и значительном снижении температуры во всех регионах. Из-за непогоды на дорогах возможны осложнения движения. Людей призывают быть осторожными на дорогах — как за рулем, так и пешком.

Также стало известно, что в течение 16-22 февраля прогнозируется сильное похолодание и морозы, потому что в Украину возвращается холодный циклон. Ночью температура опустится до -20°C, особенно на севере, западе и в центральных областях.

Погода будет оставаться переменной: мокрый снег и гололедица ожидаются в течение недели. Ветер будет усиливаться. По ночам прогнозируют сильные морозы.

Реклама

Все это формирует сложные погодные условия на большей части Украины.