Вода с крана может стать непригодной для питья: эксперт предупредил об опасности блекаутов

Канализационные стоки могут попасть в водопровод из-за отключения света / © pixabay.com

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Масштабные обесточивания могут угрожать не только перебоям с подачей воды, но и санитарным проблемам. Если из-за отсутствия электричества остановятся насосные станции, канализационные стоки могут попасть в водопроводную систему, а для восстановления надлежащего качества воды потребуется дополнительное обеззараживание.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью YouTube-канала «Суперпозиция».

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«На пятый год войны у водонасосных станций в Украине до сих пор нет резервных источников питания», — утверждает эксперт.

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По его словам, в случае остановки канализационных насосов стоки могут попасть в систему водоснабжения. Тогда воду придется сильно хлорировать и ее нельзя будет использовать для питья и приготовления пищи. Попенко предполагает, что такие ограничения могут занять до трех месяцев.

В качестве примера он привел Николаев, где от 2 ноября действительно запретили употреблять воду из крана и готовить на ней еду. В то же время городские власти объясняют это дополнительным обеззараживанием сетей из-за ухудшения микробиологических показателей при транспортировке воды, а не попаданием канализационных стоков из-за обесточивания.

Почему эксперт требует генераторы для насосных станций

Попенко также подверг сомнению эффективность использования средств, выделенных на резервное питание водоканалов. Он напомнил, что после ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в прошлом году на установку мощных генераторов для насосных станций было направлено 500 млн грн.

Где эти генераторы, почему они не установлены? Если их было мало, почему год назад не было выделено 1 млрд или 2 млрд? В этом году было выделено еще 600 млн грн», — заявил эксперт.

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Какое резервное питание уже имеет Киев

Официальные данные свидетельствуют о том, что в столице резервные источники питания для водоканала уже используются, хотя они не могут полностью заменить централизованное электроснабжение.

13 октября Киевский городской совет сообщил, что «Киевводоканал» имеет 103 генератора мощностью от 15 кВт до 1 МВт. По словам городского головы Виталия Кличко, система водоотвода столицы полностью обеспечена резервными источниками питания. В то же время генераторы не могут работать непрерывно, а для переключения на них нужно время.

22 октября «Киевводоканал» сообщил, что после российской атаки четыре канализационные насосные станции предприятия остались без электроснабжения, но продолжили работать благодаря резервным генераторам. Для оперативной настройки систем автономного питания привлекли десять специалистов — сменных инженеров и электриков.

5 ноября исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга сообщил, что для резервного питания системы водоснабжения столицы уже задействовали 104 генератора общей мощностью 16 МВт, а также специально построенные электростанции. По его словам, благодаря этому удалось в сжатые сроки возобновить подачу воды в дома киевлян после перебоев с электроснабжением. В то же время, город планирует развернуть дополнительные резервные электростанции мощностью еще 40 МВт.

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В тот же день Кабинет Министров сообщил, что передаст Киеву еще 10 генераторов для водоканала. Еще 21 установку должны получить 12 общин в других регионах Украины.

Эти цифры касаются Киева и не дают оснований оценивать обеспеченность резервным питанием всех украинских водоканалов. В то же время, они показывают, что даже наличие генераторов не гарантирует непрерывной работы масштабной системы водоснабжения.

Перебои с водой из-за обесточивания — ситуация в городах

5 ноября проблемы с водоснабжением возникли в Киеве и Сумах: объекты местных водоканалов остались без электричества. Подачу воды возобновили после стабилизации энергоснабжения, о чем сообщили коммунальные службы.

В КГГА объяснили, что в столице возможности резервного питания разнятся в зависимости от района. В частности, Оболонь при масштабных отключениях может сохранять водоснабжение благодаря особенностям местной системы, тогда как для большинства других районов обычных генераторов недостаточно.

После предварительных обесточений в Киеве водоснабжение возобновлялось постепенно: сначала подачу воды вернули в часть домов, а в районах, где ее еще не было, бюветы планировали подключать к генераторам. Восстановительные работы и организацию доступа к воде координировали городские власти.

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