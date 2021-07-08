Вода стоит третий день: в Коблево ливень затопил базы отдыха, а водители ныряют в ямы

Вода стоит третий день: в Коблево ливень затопил базы отдыха, а водители ныряют в ямы

Уровень воды в некоторых местах достигает 40 сантиметров.

В курортном поселке Коблево Николаевской, после ливня затопило центральные улицы и базы отдыха. Местами уровень воды достигает 40 сантиметров.

Об этом пишет Суспільне.

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Курорт Коблево оказался под водой. По словам отдыхающих, вода стоит третий день.Туристы, которые приехали из Киева, Ивано-Франковска, Кропивницкого, говорят, что из-за непогоды портится общее впечатление от курорта.

"Сегодня уже третий день как пошел дождь, вода не отходит, потому что ей некуда уходить, здесь асфальт лежит, никто ее не откачивает. В магазине стояла вода, полностью все залито было, сейчас вычерпываем все", — рассказывает продавец Екатерина Лишанкова.

Из-за ливня затопило и базы отдыха.

Уровень воды в некоторых местах достигает 40 сантиметров. Из-за этого на дорогах села не видно ям. Одни автомобили застревали, другие теряли номерные знаки.

По словам заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Маринова, проблема с затоплением в Коблево существует давно, но в этом году количество осадков превышает месячную норму.

По его словам, до конца этой недели воду должны откачать.

Напомним, Херсонская область страдает от непогоды. Ливни подтопили дома и приусадебные участки в нескольких районах области и в Херсоне. Спасатели ликвидируют последствия непогоды вторые сутки.

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