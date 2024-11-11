Вода угрожает селам: что известно о повреждении Терновской дамбы Кураховского водохранилища

Из-за постоянных обстрелов невозможно осмотреть дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины. Тем временем в деревнях вдоль реки Волча наблюдается подъем воды.

Об этой ситуации 11 ноября сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун во время телефонного разговора с "Суспильне.Донбас".

Он отметил, что по имеющейся информации, вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Село Старые Терни, возле которого расположена дамба Кураховского водохранилища / Фото: Deepstatemap

"Мы знаем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода так, как если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", — уточнил Роман Падун.

Напомним, что российская оккупационная армия взорвала Кураховскую дамбу в Донецкой области. Подтоплены многие деревни в направлении села Богатырь.

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