Вода в Крым так и не пошла: Арестович прокомментировал захват Россией Новокаховской ГЭС

Вода в Крым так и не пошла: Арестович прокомментировал захват Россией Новокаховской ГЭС

Враг бросил на захват ГЭС основные усилия.

России требовалась Новокаховская ГЭС для обеспечения водой Крыма. Контролировать – это немалая цель и немалое достижение с их стороны. Впрочем, вода в Крым не пошла.

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Об этом Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

"Они взяли Новокаховскую ГЭС, основные усилия туда бросили. Там были бои. Но такое количество войск – просто количеством взяли и все. По их сообщениям, сорвали дамбу в Крым. Но сорвать ее можно и трижды. Чтобы пошла вода в Крым, там нужно очень сильно постараться. Вода не идет. Мы сделали так, что это трудно восстановить даже после захвата", — сказал Арестович.