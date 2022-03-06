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Вода в Крым так и не пошла: Арестович прокомментировал захват Россией Новокаховской ГЭС

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Вода в Крым так и не пошла: Арестович прокомментировал захват Россией Новокаховской ГЭС

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Враг бросил на захват ГЭС основные усилия.

России требовалась Новокаховская ГЭС для обеспечения водой Крыма. Контролировать – это немалая цель и немалое достижение с их стороны. Впрочем, вода в Крым не пошла.

Об этом Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

"Они взяли Новокаховскую ГЭС, основные усилия туда бросили. Там были бои. Но такое количество войск – просто количеством взяли и все. По их сообщениям, сорвали дамбу в Крым. Но сорвать ее можно и трижды. Чтобы пошла вода в Крым, там нужно очень сильно постараться. Вода не идет. Мы сделали так, что это трудно восстановить даже после захвата", — сказал Арестович.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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