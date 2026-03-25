- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 753
- Время на прочтение
- 1 мин
Воды осталось на две недели: РФ разрушила критически важную плотину на Донбассе
В Донецкой области могут ввести графики подачи воды после атаки на плотину.
Российские войска разрушили дамбу на реке Северский Донец возле Райгородки Донецкой области. Поэтому в регионе могут возникнуть серьезные проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщает «Суспільне».
Что известно об ударе по плотине в Донецкой области
По данным коммунального предприятия «Вода Донбасса», оккупанты 23 марта ударили по гидросооружению двумя авиабомбами. В результате разрушения гидроузла сейчас невозможно наполнять водозаборы канала Северский Донец-Донбасс.
В резервуарах первого и второго подъемов осталось воды примерно две недели. Поэтому в городах области планируют ввести графики подачи воды и призывают жителей экономно ее использовать.
Отмечается, что эта плотина является ключевой для работы канала, который обеспечивает водой значительную часть Донбасса. Ранее российские войска уже повредили эту инфраструктуру, а после ее восстановления снова уничтожили ударами.
Напомним, эксперт предупредил, что россияне летом могут наносить удары не только по транспорту. Целью могут стать и объекты водоснабжения.