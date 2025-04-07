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- Украина
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Водил авто под хмельком и воевал за РФ в Чечне: что известно о военкоме, который жаловался на тяжелую работу в ТЦК
Как оказалось, пологовский военком управлял подвыпившим за рулем и имеет прошлое в российской армии, в частности — в преступной войне РФ в Чечне.
Военком из Запорожской области Виктор Юрчук, заявивший, что работать в ТЦК сложнее, чем участвовать в боевых действиях, оказывается, любит рулить авто под хмельком.
В судебном реестре обнаружили 6 дел против Юрчука за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Первое дело датируется 2015 годом, а последнее — ноябрем 2024 года.
Что еще известно о военкоме Пологовском РТЦК
Подполковник Виктор Юрчук, являющийся начальником Пологовского РТЦК на Запорожье, как оказалось, воевал в Первой Чеченской войне против независимой Ичкерии на стороне российских оккупантов. Об этом сам офицер рассказал в интервью телеканалу TV5.
Юрчук рассказал, что в 1991 году окончил военное училище в Тбилиси. Проходил срочную службу в русской армии на территории Германии.
«В 1993 году нас вывели на территорию России. В 1993 участвовал в Первой чеченской войне. В 1997 году уволился из вооруженных сил России, так как взгляды у меня были свои, потому что я украинец. В том же году приехал в Украину. В Вооруженные силы не шел, потому что не видел смысла, их разваливали. Занимался бизнесом», — отмечает подполковник.
Присоединился к рядам ВСУ Юрчук в 2022 году, когда началась полномасштабная война. Для этого он приехал из-за границы.
Юрчук рассказал, что воевал в артиллерийском подразделении, был командиром реактивного дивизиона, освобождал Херсонщину, участвовал в боях под Бахмутом.
«Уволился в 2023 году, потому что жена у меня больна. Призвался в Пологовский РТЦК», — говорит военный.
Ранее сообщалось, что во Львовской области водители городского транспорта не вышли на работу через ТЦК.