"Водил" уклонистов в Румынию за 20 тыс долл: ДБР задержало правоохранителя

Работники Государственного бюро расследований с помощью Госпогранслужбы задержали правоохранителя из Черновицкой области, который организовал незаконный выезд военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"Мужчина владел информацией о времени и месте передвижения пограничных нарядов, поэтому обещал своим «клиентам» лично провести их через границу пешим ходом. Он собирал желающих в заранее оговоренном месте и на собственном авто довозил их до одного из пограничных сел, недалеко от границы с Румынией. За перевод одного человека он брал 20 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время получения средств от одного из клиентов. Сейчас готовится сообщение о подозрении по статье незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в румынских горах чуть не погибли два украинца.

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