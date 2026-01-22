ТСН в социальных сетях

Украина
1023
1 мин

Водитель автобуса сбежал в Словакию, оставив пассажиров на границе — журналист

Во время пограничного контроля выяснилось, что водитель автобуса, который возвращался в Украину, находится в розыске ТЦК.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Граница Украины

Граница Украины / © ТСН

Водитель рейсового автобуса «Кошице-Свалява» на КПП «Ужгород» сбежал в Словакию, оставив пассажиров на нейтральной полосе.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев происшествия.

По его словам, резонансный инцидент произошел в четверг, 22 января, около 16:00.

Причиной побега водителя, якобы, стало то, что во время пограничного контроля выяснилось, что он находится в розыске ТЦК. Пограничники вызвали полицию для выяснения обстоятельств.

Как сообщил журналист, после этого водитель закрылся в автобусе и сдал назад, проехав мимо пограничника, который не успел поднять барьер.

Возле зоны duty free между украинскими и словацкими пограничниками водитель оставил автобус с пассажирами и сбежал в Словакию.

Очевидцы утверждают, что во время бегства водитель оставил все свои документы на украинской стороне.

Сейчас мужчина находится у словацких пограничников.

Напомним, ранее журналисты подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали около 540 тысяч мужчин призывного возраста.

