Водитель автобуса сбежал в Словакию, оставив пассажиров на границе — журналист
Во время пограничного контроля выяснилось, что водитель автобуса, который возвращался в Украину, находится в розыске ТЦК.
Водитель рейсового автобуса «Кошице-Свалява» на КПП «Ужгород» сбежал в Словакию, оставив пассажиров на нейтральной полосе.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев происшествия.
По его словам, резонансный инцидент произошел в четверг, 22 января, около 16:00.
Причиной побега водителя, якобы, стало то, что во время пограничного контроля выяснилось, что он находится в розыске ТЦК. Пограничники вызвали полицию для выяснения обстоятельств.
Как сообщил журналист, после этого водитель закрылся в автобусе и сдал назад, проехав мимо пограничника, который не успел поднять барьер.
Возле зоны duty free между украинскими и словацкими пограничниками водитель оставил автобус с пассажирами и сбежал в Словакию.
Очевидцы утверждают, что во время бегства водитель оставил все свои документы на украинской стороне.
Сейчас мужчина находится у словацких пограничников.
Напомним, ранее журналисты подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали около 540 тысяч мужчин призывного возраста.