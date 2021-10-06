Водитель-беглец, который насмерть сбил военного в Херсонской области, сам сдался полиции

Водитель-беглец, который насмерть сбил военного в Херсонской области, сам сдался полиции

Мужчину объявили в розыск после аварии.

Полиция Херсонщины задержала водителя фуры, который сбил 21-летнего велосипедиста. Парень в то время проходил службу в Вооруженных Силах Украины по контракту.

Об этом сообщили в полиции области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с понедельника 27 сентября на вторник 28 сентября. На автодороге "Голая Пристань — Скадовск" грузовиком был смертельно травмирован молодой парень.

По факту ДТП было открыто уголовное производство.

После того, как нарушителя объявили в розыск, он сам явился в полицию и признался в причастности к ДТП.

Водителем оказался 37-летний житель областного центра. Мужчина объяснил, что возвращался на грузовом автомобиле DAF в Херсон и в темноте не заметил велосипедиста, который двигался в его полосе движения. А место ДТП покинул потому, что испугался.

Сейчас проводятся необходимые экспертизы, автомобиль изъят и находится на полицейской площадке для временного хранения транспортных средств, проводится досудебное расследование.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель сбила пешехода и покинула место аварии. Мужчину обнаружили на дороге без сознания. Умер он в больнице.

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