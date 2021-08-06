Водитель "БМВ" в Киеве разгромил парикмахерскую и магазин цветов: момент аварии попал на видео

Водитель проходить алкотест на месте отказался.
Жуткое ДТП в Киеве. Водитель-женщина "БМВ" разгромила парикмахерскую и магазин цветов. Момент аварии попал на камеры наблюдения.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Внедорожник на большой скорости влетает в киоски, от мощного удара в салоне срабатывают подушки безопасности, после этого один из прохожих помогает водителю выйти из авто. А вот пассажиров из разбитого автомобиля доставали спасатели. Обошлось без пострадавших.
Водитель проходить алкотест на месте отказался.
А смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп. Вблизи поселка Квасилов Ровенской области легковушка столкнулась с фурой.