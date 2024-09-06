Водитель BMW на встречной полосе совершил смертельное ДТП: фото

Три человека получили телесные повреждения, а один — погиб.

В пятницу, 6 сентября, в Сумской области 32-летний мужчина за рулем BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. Три человека были травмированы, а один — погиб.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Авария произошла на автодороге "Кипти-Глухов-Бачевск" в Кролевецком районе.

За рулем автомобиля Toyota Camry, в который врезался BMW, находилась 60-летняя женщина.

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"В результате столкновения 62-летняя пассажирка Toyota Camry погибла на месте происшествия, оба водителя и пассажирка BMW получили телесные повреждения и были госпитализированы", — сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ.

Решается вопрос о задержании водителя BMW в порядке статьи 208 УПК Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее на дороге Кролевец-Путивль водитель мотоцикла Spark не смог справиться с управлением и съехал на обочину. В результате падения 18-летний водитель и 19-летний пассажир погибли на месте.

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