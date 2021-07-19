Водитель фуры сбил насмерть патрульного в Херсонской области

Полицейские, которые были в авто съехал на обочину, не пострадали.

Трагедия произошла ночью на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск — водитель фуры сбил патрульного.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Предварительно известно, что полицейский жезлом остановил грузовик для проверки. Но в это время водитель другой фуры, которая ехала сзади, не успел сориентироваться. Въехал в машину патрульных и сбил 29-летнего лейтенанта, что оказался между автомобилями. Он погиб на месте.

Полицейские, которые были в авто съехал на обочину, не пострадали. Водителя фуры задержали.

Известно, что погибший Дмитрий Сапога работал в патрульной полиции с 2018 года и имел безупречную репутацию.

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