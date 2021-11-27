Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в него влетели два автомобиля: в Винницкой области в ДТП погибли супруги

Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в него влетели два автомобиля: в Винницкой области в ДТП погибли супруги

Еще двоих человек доставили в больницу.

В Винницкой области в результате столкновения грузовика Iveko Stralis и двух легковых авто погибли два человека, еще двое — пострадали.

Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба местной полиции.

Авария произошла накануне около 18:20 во время въезда в пгт Вороновица.

По предварительной информации следствия, 55-летний водитель грузового автомобиля Iveko Stralis с прицепом для перевозки крупногабаритного транспорта во время разворота выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с двумя легковушками.

В результате аварии 60-летний водитель Volkswagen Touran и его 58-летняя жена, жители пгт Теплик Гайсинского района, от полученных травм погибли на месте происшествия.

29-летние водителя и пассажира Citroen Berlingo, жителей Винницы, с политравмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Водитель грузового автомобиля, житель Одесской области, не пострадал. Он был трезв.

Напомним:

В Харькове суд избрал меру пресечения водителю грузовика, который в состоянии наркотического опьянения совершил масштабное ДТП, что повлекло гибель трех человек. Следующие 60 суток злоумышленник проведет за решеткой.

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