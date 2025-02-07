Водитель грузовика за $14 000 пытался вывезти уклониста за границу: чем это закончилось

Уклонист притаился на месте для отдыха водителя.

Пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения границы. Водитель грузовика, за 14 тыс. долларов, согласился перевезти мужчину призывного возраста в Словакию.

Об этом сообщила ГПСУ.

"Пассажир" притаился на месте для отдыха в машине и намеревался избежать прохождения пограничного контроля. Выяснилось, что за обещание и организацию незаконного пересечения границы он заплатил 14 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали переправщика и объявили ему подозрение в совершении уголовного преступления. Мужчина, который пытался незаконно пересечь государственную границу понесет административную ответственность.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали горе-беглецов, застрявших в грязи.

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