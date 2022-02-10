Водитель "из кортежа Ярославского", признавшийся в совершении ДТП, солгал — в полиции уже "полетели головы"

Водитель "из кортежа Ярославского", признавшийся в совершении ДТП, солгал — в полиции уже "полетели головы"

Мужчина, признавшийся в совершении смертельного ДТП, в то время был в другом месте.

Глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации резонансного ДТП с кортежем бизнесмена, президента харьковского футбольного клуба "Металлист" Александра Ярославского.

Об этом Денис Монастырский написал на своей странице в Facebook.

"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", — написал Монастырский.

Министр МВД уточнил, что из-за попытки скрыть преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции.

"Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на мужчину, который утром заявил, что именно он был за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. Вместо этого, уже сегодня стало известно, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте ", — подчеркнул министр.

Скриншот со страницы Дениса Монастырского

Напомним:

Вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестный автомобиль ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.

В МВД Украины 10 февраля сообщили, что правоохранители вызвали на допрос Ярославского.

Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда автомобиль из, вероятно, его кортежа насмерть сбил мужчину в Харьковской области.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

10 февраля Ярославский "согласно сложившемуся в начале недели рабочему графику" улетел в Лондон для встречи с семьей.

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