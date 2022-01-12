Водитель КИА, совершивший смертельное ДТП на кольцевой в Харькове, попадался пьяным за рулем, но ему за это ничего не было.

Водитель КИА, совершивший смертельное ДТП на кольцевой в Харькове, попадался пьяным за рулем, но ему за это ничего не было.

Мужчина осенью получил 3 протокола за управление в состоянии опьянения, но их до сих пор не рассмотрели.

В Харькове на кольцевой произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Так, водитель автомобиля KIA вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем такси "30-40" марки Toyota Camry, где находились супруги и двое их 3-летних детей. Супруги погибли, а дети получили тяжелые травмы.

Водитель КИА имел несколько протоколов от патрульной полиции за нетрезвое вождение. Об этом сообщил харьковский нардеп Александр Бакумов.

"На окружной Харькова очередное убийство, к которому причастна и судебная система. Нарушитель, вылетевший на встречную полосу и унесший жизни двух молодых родителей, только за осень имел три административных протокола по 130 статье КУоАП — управление в состоянии алкогольного опьянения. Но ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Ни один! Если бы у суда хоть до одного из этих материалов "дошла очередь", нарушителя не должно быть в этом месте и в это время на дороге. Но он продолжал садиться за руль, нарушать, пока не погубил молодую украинскую семью", — написал нардеп.

Он добавил, что сейчас осиротевшие дети супругов находятся в больнице в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Известно, что погибший таксист вез свою жену и детей на служебном транспорте.

"Арендованный автомобиль водитель использовал в личных целях, перевозил свою семью", – заявил директор службы такси "30-40" Руслан Сайфулин.

В компании, где работал погибший, заявили, что окажут финансовую помощь в ритуальных услугах и в лечении детей, которые остались сиротами и сейчас находятся в неотложке.

Напомним, что ДТП произошло на повороте на Черкасскую Лозовую. Столкнулись два автомобиля. В результате такси "30-40" влетело в отбойник и повисло. Погибли три человека, еще двое детей получили травмы.

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