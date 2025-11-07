Водитель кортежа Джоли рассказал о странных действиях работников ТЦК на блокпосту: эксклюзивные подробности

Водителя кортежа Джоли мобилизовали / © ТСН.ua

Мобилизованный в ВСУ 33-летний Дмитрий Пищиков, который был водителем кортежа голливудской звезды Анджелины Джоли во время ее поездки по югу Украины, сейчас находится в учебном центре. По его словам он собирается «служить в армии, как в этом нуждается государство».

В разговоре с корреспондентом ТСН Дмитрий отметил, что действия работников ТЦК на блокпосту его «немножко возмутили».

«С документами у меня было все хорошо, то есть [была] свежая ВВК, я не был в розыске. На мой вопрос, почему я задержан, работник полиции мне не смог ответить», — сказал мобилизованный.

Он отметил, что у него были обновлены военно-учетные данные и он ни от кого не прятался. Более того, совсем недавно Дмитрий Пищиков, который активно занимается волонтерством, приехал из Донецкой области, где у него не возникало никаких проблем.

По его словам, в ТЦК он действительно поехал добровольно, когда его попросили проехать для уточнения «некоторых нюансов».

«Работники [ТЦК] говорили, сейчас 10 минут, тут маленький нюанс, сейчас уточнение будет — отпустим. Обманули. Потом говорили — 15 минут, мы отпустим, поедете дальше, это вообще не проблема, у вас с документами полный порядок, поэтому вас задерживать никто, ясное дело, не будет. А в итоге произошло так, как произошло», — подытожил Дмитрий.

Напомним, тренер по боевому самбо и волонтер из Кропивницкого Дмитрий Пищиков оказался в центре внимания СМИ после того, как на Николаевщине его задержали представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Мужчина находился в составе кортежа голливудской актрисы и амбассадора ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которая прибыла с миротворческой миссией на юг Украины.

В Николаевской области кортеж актрисы остановили на блокпосту работники ТЦК и «пригласили» водителя кортежа Джоли посетить военкомат для установления личности. Такую информацию сообщили источники ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ. Тем самым там опровергли сообщения о «силовом задержании» охранника.