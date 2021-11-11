Водитель Land Cruiser, который в Харькове на переходе сбил детей, может быть сыном местного чиновника, — соцсети

Водитель Land Cruiser, который в Харькове на переходе сбил детей, может быть сыном местного чиновника, — соцсети

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

В Харькове задержан 34-летний водитель автомобиля Land Cruiser, который на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в четверг, 11 ноября, сбил двух 13-летних детей.

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Об этом сообщили в Нацполиции Харькова.

По данным полиции, мужчина в мае 2021 года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком в 1 год. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"Открыто производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого", — сообщили в полиции.

Телеграмм-канал "Труха. Харьков" сообщил, что виновником ДТП может быть сын высокопоставленного харьковского чиновника. Там добавили, что водитель нигде не работал, однако пользовался дорогим автомобилем. Соседи же мужчины рассказали, что подозреваемый часто странно вел себя.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский сообщил, что у полиции есть информация о том, что водитель автомобиля на момент ДТП мог находиться под действием наркотиков.

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